Pneumonia: Butantan estuda vacina em aerossol que forma barreira no pulmão contra bactéria

Imagem de apoio ilustrativo. De acordo com o Butantan, a pneumonia é a maior causa de morte por doenças infecciosas entre crianças menores de cinco anos, sendo responsável por 14% das mortes nesta faixa etária segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) / Crédito: Reprodução/ Pfizer

Estudo de uma vacina em aerossol contra infecções pela bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae) está sendo realizado por pesquisadores do Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan. A bactéria causa pneumonia bacteriana, otite, meningite e sepse, entre outras doenças. A vacina é considerada de baixo custo por ser a única contra o pneumococo testada na forma inalatória, sem a necessidade de uso de refrigeração e agulhas.

A versão em aerossol teria uma vantagem a mais em relação às outras vacinas: ela atingiria diretamente os pulmões, o que formaria uma barreira contra a bactéria já no local de entrada do organismo

Segundo a pesquisadora do laboratório, Eliane Miyaji, as formulações atuais de imunizantes são caras e complexas, além de ter proteção específica para alguns sorotipos. “A ideia dessa vacina é que isso não ocorra, porque é uma vacina independente de sorotipo e com custo menor por não ter necessidade de purificar cada polissacarídeo dos diferentes sorotipos separadamente”, afirmou em nota enviada à imprensa. De acordo com infomrações do Butantan, o candidato imunizante é composto por nanopartículas que contêm proteínas do pneumococo. A composição é diferente das vacinas pneumocócicas conjugadas (VPCs), que são compostas por polissacarídeos de diferentes sorotipos do pneumococo conjugados com proteínas.

A composição também é diferente das polissacarídicas (VPPs), que contêm polissacarídeos livres da bactéria. Vacina em aerossol formaria uma barreira contra a bactéria

Segundo o Butantan, as vacinas existentes são bastante eficazes contra a doença, porém, o uso delas tem levado a uma substituição dos sorotipos prevalentes na população, causando um aumento da incidência de doenças pneumocócicas por sorotipos não incluídos nas formulações vacinais. A versão em aerossol teria uma vantagem a mais em relação às outras vacinas: ela atingiria diretamente os pulmões, o que formaria uma barreira contra a bactéria já no local de entrada do organismo.

“É a única vacina contra pneumococo que chega aos pulmões, fazendo uma imunização pulmonar. Essa forma de proteção é importante porque a maioria dos casos de pneumonia grave, sobretudo nas crianças e nos adultos 60+, é de origem bacteriana”, finaliza Eliane em nota enviada à imprensa. A candidata vacinal do instituto utiliza fragmentos da proteína de superfície pneumocócica (Pneumococcal Surface Protein A (PspA), que é considerada um dos antígenos proteicos mais favoráveis para o desenvolvimento de um imunizante contra infecções por pneumococo. Vacinas Pneumocócicas conjugadas No Brasil, ainda conforme o Butantan, estão disponíveis as vacinas VPC10, VPC13, VPC15 e a VPP23, que previnem contra dez, 13, 15 e 23 sorotipos de pneumococo, dentre os mais de 100 existentes.

A VPC10 é indicada para crianças de dois meses até os cinco anos de idade, e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A VPC13 é destinada a crianças e adultos com mais de 50 anos. Já a VPP13 pode ser utilizada em um esquema vacinal em conjunto com a VCP13 e é indicada para a população acima de 60 anos. Taxa de mortalidade por pneumonia no Nordeste Dados do Ministério da Saúde apontam que na região Nordeste houve um pequeno aumento na taxa de mortalidade entre os anos de 2018 (31,25 a cada 100 mil habitantes) e 2019 (33,51 a cada 100 mil habitantes). No ano de 2020 houve uma queda no número de casos, com 27,83 para cada 100 mil habitantes e em 2021 o registro foi de 26,62 casos. No ano de 2022 houve um aumento de 36,83 por 100 mil habitantes.