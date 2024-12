Tempo de tela por crianças: só limitar não evita prejuízos

Telas devem ser evitadas, mas seus propósitos também devem ser considerados. Estudo constatou uma associação positiva entre cognição e o uso compartilhado com os cuidadores / Crédito: Pexels/ Vanessa Loring

Quando o assunto é o uso de telas por crianças, não basta limitar o número de horas para reduzir os danos. É preciso levar em conta também outros fatores, como o conteúdo, o propósito e com quem utilizam. Uma revisão de estudos publicada em agosto no periódico Jama Pediatrics mostra que a prioridade deve ser o uso produtivo e compartilhado com os cuidadores e a exposição a temas adequados.

Apesar de não faltarem evidências dos prejuízos desses dispositivos, as recomendações atuais em diversos países têm se baseado em controlar o tempo total de telas, sem levar em conta o contexto do uso nem diferenciar o tipo (por exemplo, se é recreativo ou educativo). De acordo com especialistas, também é preciso considerar os equipamentos usados: dos aparelhos tradicionais, como televisão e computador, aos smartphones e tablets.



Para dimensionar esses impactos, pesquisadores de diferentes instituições da Austrália fizeram uma revisão de cem estudos, totalizando mais de 176 mil crianças com menos de 6 anos em 30 países. Os resultados mostraram que consumir conteúdos passivamente em excesso, em qualquer dispositivo, está associado a prejuízos tanto cognitivos (linguagem, das funções executivas e habilidades acadêmicas, por exemplo) quanto psicossociais, como problemas de comportamento e falta de competência emocional para lidar com diversas situações.

Isso também ocorre se os cuidadores têm o hábito de usar ou oferecer algum dispositivo enquanto se encarregam da criança, por exemplo, nas refeições.

Já o fato de assistir a temas inapropriados para a idade – como violência ou conteúdo adulto - afeta o desenvolvimento psicossocial. O simples hábito de manter a televisão ligada no ambiente também perturba, pois funciona como um disruptor de atenção.

“O estudo mostra que o controle do uso de telas deve estar muito além do limite do tempo, pois o impacto no desenvolvimento da criança é multifatorial”, diz a pediatra Karina Rinaldo, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Não basta ter aquelas funções tipo ‘controle parental’, pois eles estão expostos a muito conteúdo inapropriado nas redes, inclusive a publicidade. É um mundo aberto.”



Além disso, sabe-se que estímulos sensoriais e motores na primeira infância são essenciais e formam a base para as conexões neurais e seu desenvolvimento. "Os primeiros mil dias são um período crítico", frisa a médica. "Nessa fase, a tela que a criança precisa ver são os olhos dos pais, ela precisa desse contato olho no olho. É através dessa comunicação sensorial que ela começa a espelhar as expressões faciais" Karina Rinaldo, pediatra Segundo a especialista, essa interação afetiva com o ser humano é a base para a construção de todo seu desenvolvimento futuro. "É assim que se adquire habilidades simples, que são pré-requisitos para o aprimoramento de outras funções", observa.