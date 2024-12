Suplementação de ferro: 7 perguntas para entender quando é necessário

A deficiência desse mineral causa anemia, que pode trazer vários impactos na saúde; crianças e mulheres são as mais afetadas pela falta do nutriente

A anemia , principal doença provocada pela deficiência de ferro, é um sério problema de saúde pública em todo o mundo, sobretudo entre crianças, adolescentes, mulheres em período fértil, gestantes e puérperas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 40% das crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade, 37% das grávidas e 30% das mulheres de 15 a 49 anos de idade em todo o mundo sofram com anemia.

Segundo a hematologista Joyce Esteves Hyppolito, do Hospital Israelita Albert Einstein, em casos graves a falta de ferro pode causar a chamada “perversão do apetite”, em que a pessoa quer ingerir substâncias não alimentícias, como terra ou papel.

Gestantes também podem ter deficiência de ferro, pois a demanda do nutriente acaba sendo maior para sustentar o crescimento do feto e a expansão do volume sanguíneo da mãe.

Em decorrência da menstruação, as mulheres são mais sujeitas, principalmente aquelas com fluxo intenso.

Além delas, também merecem atenção as crianças, que têm maior exigência do mineral devido ao rápido desenvolvimento; pessoas com dieta pobre no mineral; e aquelas com menor absorção de ferro, como quem sofre com doença celíaca ou passou por cirurgia bariátrica.

3. Quais são os riscos se essa deficiência não for tratada?

“Pode acontecer a piora dos sintomas e a perda progressiva da capacidade funcional do indivíduo, o que é particularmente debilitante em pacientes com condições já limitadoras, como problemas cardíacos e renais”, explica Benites.

4. Como é possível saber se uma pessoa de fato precisa de reposição de ferro?

A partir dos sintomas, em conjunto com exames laboratoriais que dosam a quantidade de ferro no organismo, a chamada ferritina. Também é possível dosar a porcentagem de ferro ligado à transferrina, proteína produzida pelo fígado que transporta esse mineral até as células que precisam dele.