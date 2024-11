Doença genética rara transforma músculos em ossos; entenda o que é FOP

A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença genética rara do tecido conjuntivo, caracterizada por ossificação disseminada em tecidos moles e alterações congênitas das extremidades Crédito: Reprodução/ International FOP Association (Ifopa)

A Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) é uma doença genética rara que atinge um a cada um milhão de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que há, aproximadamente, 100 pacientes com a doença, responsável por enrijecer tendões e articulações do corpo humano. A FOP tem origem na alteração do gene ALK2/ACVR1, que faz com que qualquer tipo de trauma gere processos inflamatórios nos músculos ou tendões, causando a morte da fibra e fazendo com que um osso se desenvolva na região. Qualquer batida no corpo, machucado, injeção ou vacina pode fazer com que a área atingida fique calcificada.

Sem cura, nem tratamento específico, pessoas diagnosticadas com FOP devem viver uma vida de adaptação. Dentre os riscos, a doença pode causar traumatismo craniano decorrente de eventuais quedas, além de constrição da caixa torácica, que leva a insuficiência respiratória e ataques cardíacos.

Fibrodisplasia Ossificante Progressiva: sinais e diagnóstico O quadro clínico caracteriza-se por sinais inflamatórios, geralmente acompanhados de expansões dolorosas, endurecimento dos tecidos periarticulares e perda progressiva da capacidade funcional da área afetada. A principal característica, presente em 98% dos pacientes com a doença genética, é uma malformação nos pés, o que deve ser o primeiro sinal de alerta para os médicos e pais. Normalmente, os bebês nascem com o dedão do pé maior que os demais e virado para dentro.

A doença, contudo, só pode ser confirmada por meio de exames como raio-x e tomografia, assim como o exame genético. Em caso de suspeita, é necessário, preliminarmente, suspender todos os procedimentos cirúrgicos, injeções e vacinas intramusculares daquele paciente, uma vez que qualquer trauma no músculo pode ocasionar na formação de um novo osso e, consequentemente, gerar a perda de movimento na região. A FOP pode atingir todas as áreas do corpo, inclusive a mandíbula, fazendo com que o paciente tenha dificuldade de se alimentar. Nesses casos, a ingestão de nutrientes se dá por meio de sonda.

"Prisão em ossos" e fé, relata cearense "Fui crescendo, desenvolvendo e o problema junto comigo. Até os 16 anos eu conseguia andar, sentar, me locomover na rua sozinha. Aos 32 anos, tive uma crise respiratória. Fui para o hospital e os médicos me encaminharam para um neurologista que trouxe o diagnóstico de uma patologia rara, a fibrodisplasia ossificante progressiva", explicou Maria Luiza de Brito, 42, conhecida como Martinha, portadora de FOP. "Não é fácil viver numa prisão em ossos, a fé tem me feito ir muito mais além, a fé é combustível da alma e mesmo vivendo uma prisão em ossos eu consigo viver uma liberdade espiritual", relata. Em 2021, a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) atuou em favor da causa de Martinha, que precisava de uma cadeira adaptada conforme suas necessidades. Ela tomou conhecimento dos direitos por meio da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e decidiu procurar o órgão para conseguir o equipamento.

"Tenho um sentimento de vitória, de batalhadora, de persistência, de perseverança, de saber que toda minha luta e todo meu trajeto, todo esse caminho que percorri foi válido, valeu a pena", destacou Martinha à época. "Busco aproveitar o hoje", conta paciente com FOP Quando tinha quatro anos de idade Janaína Kuhn, 40, sofreu uma queda ao tentar subir no muro da casa onde morava com a família durante uma brincadeira com os irmãos. Dias depois, um nódulo apareceu em suas costas, na área machucada pela pancada, e um osso começou a se formar na sua lombar. A menina, então, começou a perder alguns movimentos, não sendo possível girar o pescoço, por exemplo. A família procurou atendimento médico e passadas diversas consultas e exames, nada foi identificado na criança.