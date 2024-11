Água-viva "Benjamin Button" consegue reverter envelhecimento

Pesquisadores descobriram que adultos da espécie "Mnemiopsis leidyi" podem voltar ao estágio de larva quando estão sob estresse – e depois se tornar adultos novamente.Não é a primeira vez que os cientistas fazem uma descoberta sobre uma espécie marinha escorregadia por acidente. Você talvez já tenha ouvido falar da "água-viva imortal", descoberta por acaso na década de 80 por dois jovens cientistas, Christian Sommer e Giorgio Bavestrello. Eles perceberam que, quando a medusa adulta da espécie Turritopsis dohrnii estava sob estresse, ela retornava a um estágio anterior de seu ciclo de vida, em vez de morrer. Normalmente, os indivíduos adultos liberam larvas que nadam livremente, as plânulas. Elas formam colônias de pólipos, e em algum momento essas colônias acabam liberando novas medusas. Mas, como o então líder de laboratório Ferdinando Boero escreveu na revista The Biologist, Sommer e Bavestrello registraram um processo que era "como uma borboleta se transformando novamente em uma lagarta". Reverter o ciclo de vida para sobreviver O processo é chamado de desenvolvimento reverso. E agora parece que a Turritopsis dohrnii não é a única criatura semelhante a uma água-viva capaz de fazer isso. Dois cientistas noruegueses descobriram que o ctenóforo tentaculado Mnemiopsis leidyi pode reverter de um estado maduro com lóbulos para um estado larval inicial – também quando sob estresse – exatamente como a Turritopsis dohrnii "imortal". "'Imortal' é um termo um pouco enganoso. 'Desenvolvimento reverso' é mais correto", disse Pawel Burkhardt, um dos pesquisadores, neurocientista evolucionário e líder de grupo no Michael Sars Centre, da Universidade de Bergen, na Noruega. O colega de Burkhardt e principal autor do estudo, Joan Soto-Angel, usou dois métodos para estressar a Mnemiopsis leidyi: fome prolongada e lesão física ou corte dos lóbulos adultos. Ambos os fatores de estresse foram seguidos por um regime de alimentação reduzida. Eles descobriram que os animais submetidos ao corte de lóbulos tiveram taxas de mortalidade mais baixas e maior sucesso de desenvolvimento reverso, com seis de 15 (40%) totalmente revertidos. Em contraste, a fome prolongada levou a apenas sete de 50 (14%) animais totalmente revertidos. "A particularidade da Mnemiopsis é que você tem um único indivíduo, que pode se reverter em uma única larva", disse Burkhardt. "É um indivíduo, portanto, você pode rastreá-lo. Com a Turritopsis, não é tão claro." Isso ocorre porque a Turritopsis se reverte em uma colônia de indivíduos, em vez de uma única larva. Portanto, não é possível ter certeza de que se está testemunhando o ciclo de vida e a estratégia de sobrevivência de um único espécime, algo importante para os cientistas que desejam mapear o processo com precisão. As descobertas são significativas, escreveu por e-mail à DW Ferdinando Boero, que não participou da pesquisa mais recente: "Elas mostram que o desenvolvimento reverso pode ocorrer também em não-cnidários, expandindo assim a gama de planos corporais que são capazes de fazê-lo". Para explicar a terminologia de Boero: tanto a Turritopsis dohrnii quanto a Mnemiopsis leidyi são "geleias do mar", mas pertencem a grupos diferentes, cnidários e ctenóforos, e têm "planos corporais" diferentes. Portanto, estruturas diversas, ou o que os cientistas chamam de características "morfológicas". Turritopsis dohrnii são cnidárias, Mnemiopsis leidyi são ctenóforas. Estratégia para condições adversas Se nos atermos à Mnemiopsis leidyi, os cientistas mostraram que a espécie pode se transformar novamente em adultos após sua reversão para larva. "É muito dinâmico. Quando voltam ao estágio larval, se receberem alimento suficiente, podem voltar a crescer e se tornar novamente adultos", disse Burkhardt. E, teoricamente, esse ciclo poderia se repetir várias vezes, embora isso não signifique necessariamente que vivam para sempre. Elas podem ser comidos por um predador, por exemplo. Mas como são uma "espécie altamente invasiva", essas descobertas também podem ter um impacto ecológico. "Há uma teoria de que o colapso da pesca no Mar Negro [na década de 90] foi causado pela Mnemiopsis", disse Burkhardt. "Como a larva tem tentáculos, ela se alimenta de forma completamente diferente do adulto – o adulto precisa de muito mais alimento e a larva precisa de muito menos – portanto, pode ser uma estratégia para sobreviver a condições adversas." Os humanos poderiam fazer o mesmo? O envelhecimento às vezes é citado como a principal causa de morte. É por meio do envelhecimento que nossas células se degeneram e nossa plasticidade cerebral – a capacidade do sistema nervoso de se adaptar ao longo do tempo – diminui. Cada vez mais, alguns pesquisadores estão procurando maneiras de retardar o processo de envelhecimento humano, mesmo que seja apenas para tornar a vida mais confortável à medida que nos aproximamos de uma morte natural. Mas, embora a pesquisa com a Turritopsis dohrnii tenha mostrado que parte do que sabemos sobre as águas-vivas é transferível aos seres humanos, esse trabalho ainda não foi feito com a Mnemiopsis leidyi. "Só posso especular", disse Burkhardt. "Mas parece haver um grande rearranjo no sistema nervoso [entre os dois estágios] e é isso que queremos analisar nos próximos dois anos." O que está claro até agora é que, quando a Mnemiopsis leidyi regride, ele desenvolve uma nova "estrutura" – tentáculos, que o adulto não tem – e os tentáculos precisam de um sistema nervoso específico para funcionar. E os genes precisam ser ativados para criar esse sistema nervoso. Mas como? Essa é a questão. "A observação do padrão de desenvolvimento reverso é o primeiro passo", disse Boero. "Em seguida, precisamos determinar os processos genéticos que regulam os padrões normais de desenvolvimento, de modo a reiniciar o desenvolvimento. Se houver um interruptor genético, podemos tentar ver se ele também funciona em células humanas. O rejuvenescimento dos seres humanos, no entanto, é altamente inviável devido à nossa baixa plasticidade." E, como Boero acrescentou: as coisas podem ser ainda bem mais complexas do que isso. Autor: Zulfikar Abbany