Ciência pode ter desvendado milagre da pesca descrito na Bíblia

Fenômeno natural ocorrido no Mar da Galileia que empurra um grande número de peixes em direção à costa pode explicar a pesca milagrosa.Um grupo de cientistas forneceu uma possível explicação para os relatos bíblicos da "pesca milagrosa" e da "multiplicação dos pães e peixes", dois eventos que teriam ocorrido no Mar da Galileia, também conhecido como lago de Genesaré, em Israel. Na narrativa dos evangelhos, Jesus é o autor desses dois milagres impressionantes. Na história sobre a multiplicação de alimentos, Jesus satisfez 5 mil pessoas com apenas cinco pães e dois peixes. Na história da pesca milagrosa, pescadores voltaram de uma noite de trabalho com as redes vazias. Quando se resignaram, Jesus lhes disse para tentar uma última vez, o que resultou em uma volumosa pescaria. Em um estudo publicado no fim de outubro na revista Water Resources Research, pesquisadores sugerem que um fenômeno incomum causado pelo vento, temperatura e ondas pode ter levado o grande cardume em direção à costa, facilitando a captura. Para chegar a essa conclusão, os especialistas estudaram a alta mortandade de peixes ocorrida no Mar da Galileia em 2012, que ocorreu devido a um fenômeno chamado seicha, que faz com que a água fria e anóxica (pobre em oxigênio) suba das profundezas do lago para a superfície. Ondas de tamanho significativo são geradas por mudanças de temperatura e ventos intensos que causam um acúmulo maciço de peixes na margem do lago, limitando sua capacidade de se mover e respirar, causando sua morte em massa. Pode ter ocorrido há cerca de 2 mil anos Os pesquisadores veem uma ligação entre as histórias bíblicas que relatam capturas milagrosas nas margens do lago e o fenômeno de alta mortalidade de peixes que ocorreu em 2012. "Hoje, os eventos de mortandade de peixes ocorrem no mesmo local do lago onde o milagre bíblico dos pães e peixes e, presumivelmente, a pesca milagrosa ocorreram dois milênios antes do presente", escreve a equipe em seu estudo. Isso "pode explicar a ocorrência de grandes quantidades de peixes fáceis de coletar perto da margem descrita nos relatos bíblicos", acrescentam. Modelo para prevenir fenômeno Um modelo tridimensional mostrou como o fenômeno ocorre, quando o vento cria uma inclinação na termoclina – camada de água de transição em trecho que há mudança brusca de temperatura – e empurra a água fria e anóxica em direção à costa por várias horas, em faixas de até 1,5 quilômetro, prendendo os peixes em um ambiente carente de oxigênio. O modelo possibilita ainda que cientistas antecipem com muita precisão e evitem esses eventos, que causam alta mortalidade de peixes e poderiam ser intensificados pelos efeitos da mudança climática. Os autores não afirmam definitivamente que foi exatamente isso que aconteceu nas histórias de Jesus na Bíblia, mas consideram possível que esses eventos descritos como milagres possam ter ocorrido há cerca de 2 mil anos, às margens do Mar da Galileia. md/cn (DW)