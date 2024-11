Incenso pode ser mais prejudicial do que cigarro, alertam pneumologistas; entenda

A paciente em questão tem histórico de asma e doença pulmonar crônica e estava recebendo oxigenoterapia Tratamento que fornece oxigênio extra aos pulmões quando o nível de oxigênio no sangue está abaixo do ideal e ainda assim alegava "falta de ar inexplicável" e recorrente.

Apesar da queima do incenso ser uma prática popular, um estudo de um caso clínico desafiador nos Estados Unidos (EUA) voltou a chamar atenção de médicos e pesquisadores com relação aos potenciais perigos do bastão aromático, que pode ser tão ou mesmo mais nocivo do que a fumaça do cigarro.

O autor principal do artigo, Gomeo Lam, ao apresentar o histórico médico da paciente revelou que ela queimava incenso diariamente. Ainda de acordo com o médio, recomendou-se que ela parasse com a prática, mas a paciente não queria fazê-lo pois o ato é a sua forma de "expressar homenagem e veneração aos seus ancestrais.

Diante do exposto no encontro de especialistas, Simone Fortaleza, Pneumologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, explica que a queima do incenso pode sim causar prejuízos para saúde.

Questionada sobre o assunto, Simone explica que incensos de modo geral são feitos com madeira, bambu ou semelhantes, e óleo essencial, assim, sua queima libera partículas no ar que ao serem inaladas podem causar reação inflamatória no pulmão.