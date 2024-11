Trump não postou que não convidaria Lula para sua posse ‘porque lugar de ladrão é na cadeia’

O Comprova verificou todas as redes sociais do republicano e constatou que, desde o resultado da eleição americana divulgado em 6 de novembro até a data da publicação deste texto, dia 8, Trump não fez nenhuma publicação

Falso: O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não postou que não convidou Lula (PT) para a posse em Washington, diferentemente do diz uma postagem. As publicações mais recentes do republicano nas redes sociais foram antes do resultado da eleição americana. Trump agradeceu aos eleitores apenas em um discurso, no qual o presidente do Brasil não foi citado.

Conteúdo investigado: Postagem com fotos de Donald Trump e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhadas do texto: “Bomba. Donald Trump em sua rede social falou que não convidou Lula para sua posse porque lugar de ladrão é na cadeia e não na presidência. Já dorme sem essa bandidão de 9 dedos”.

Onde foi publicado: TikTok.