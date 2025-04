Massapê: prefeito aparece sem capacete em moto durante teste de programa de saúde: 'Não coube'

Na postagem, o prefeito celebrava o início de testes para a implementação de um programa municipal que prevê a entrega de remédios em casa para a população, com a utilização de motocicletas, que deve ser lançado em maio deste ano. Ozires é acompanhado no veículo pela primeira-dama Beatriz Gurgel, que utiliza capacete, mas manteve a viseira levantada durante os deslocamentos.

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), publicou vídeo em suas redes sociais no qual aparece pilotando uma motocicleta sem utilizar capacete, equipamento de segurança obrigatório para a condução desse tipo de veículo, segundo normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em trecho do vídeo, o secretário da Saúde de Massapê, João Vitor Dias, aparece na garupa de outro motocicleta, também sem utilizar o capacete. Na peça, Ozires sinaliza o secretário e faz uma brincadeira: “Secretário acostumado a andar de carro elétrico, trabalhar no consultório chique, olha o que estou colocando ele para fazer”, disse.

“Estamos fazendo o piloto (teste) do nosso projeto da saúde (...) Programa começa 1° de maio, estou numa moto das endemias, que não é essa a moto, no lugar da primeira dama vai ter um bagageiro e todo dia as motos, de manhã e de tarde, estarão entregando (os remédios) na sede e nos distritos. A primeira-dama está de capacete, o capacete trouxeram para mim, mas não coube . Então vou sem. Vamos entregar”, disse o gestor.

Na sequência, o gestor vai nas casas de moradores do município para entregar seus respectivos remédios e medicações e aproveita para divulgar o programa que será lançado em breve. “Projeto piloto aprovado, vai começar em maio, talvez até antes. Massapê já tá massa. É os contras falando e a gente trabalhando”, encerra.

O uso do capacete é obrigatório. Em caso de descumprimento, a lei prevê sanções e medidas administrativas. O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro aponta a infração como gravíssima, sendo passível de punição com multa (R$ 293,47), além da possibilidade de suspensão do direito de dirigir e até retenção da motocicleta e recolhimento da carteira de habilitação.