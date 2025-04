Iguatu recontará votos para vereador após suposto envolvimento de suplente com facção em 2024

A decisão se dá pelo fato de o suplente de vereador Jocélio Viana estar inelegível por oito anos, também conforme a mesma decisão da Justiça , por suposto envolvimento com facção criminosa e abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2024.

A recontagem será realizada porque os votos recebidos por Jocélio, agora anulados, influenciam no cálculo do quociente eleitoral e partidário. Ele recebeu 770 votos no pleito eleitoral passado, não foi eleito, mas ocupa a suplência da Câmara.

Investigação

A Promotoria apontou, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), indícios de que o então candidato a vereador nas eleições municipais de 2024 teria oferecido R$ 50 mil a um integrante de facção criminosa local, com o objetivo de conseguir apoio e votos no pleito.

O traficante, conhecido como “Thiago Fumaça”, e Jocélio Viana, candidato à Câmara de Iguatu, teriam conversado por meio de aplicativo de conversa entre os dias 6 e 26 de agosto de 2024.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), ficou provado que a iniciativa de procurar o chefe da facção criminosa foi exclusiva do postulante à Câmara. Não foram encontradas provas de envolvimento de outros candidatos.