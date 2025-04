O POVO News: Policial Civil é morto no RJ; ato contra PL da Anistia tem baixa adesão

O POVO News debate evento de Lula para divulgar ações do governo e protesto da esquerda contra PL da Anistia

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 555ª edição na noite desta segunda-feira, 31. A programação repercute a morte de João Pedro Marquini, policial civil agente de elite da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 30.



O POVO News também repercute a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, quando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverá consultar os representantes das bancadas sobre o destino do Projeto de Lei da Anistia.