Ato em Fortaleza pediu que não haja anistia para Bolsonaro e envolvidos em atos do 8/1

Confira imagens do evento em Fortaleza:

Evento em Fortaleza ficou concentrado na Praia de Iracema Crédito: Elizandro dos Anjos

São Paulo e Rio

Em São Paulo (SP), o evento ocorreu na Avenida Paulista e teve baixa adesão. Os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ) discursaram em carro de som.

Contagem feita pelo Monitor do Debate Político do Cebrap e pela ONG More in Common apontou 6.560 manifestantes presentes. A margem de erro é de 12%. Já em estimativa do departamento de Inteligência da Polícia Civil, o público presente foi de cerca de 5 mil manifestantes.

De acordo com os mesmos pesquisadores, a manifestação no Rio de Janeiro teve 18,3 mil pessoas no seu ápice, cerca de três vezes o público deste domingo.