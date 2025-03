Moraes decreta prisão domiciliar para mais um condenado do 8/1

Além do câncer de próstata, o condenado tem problemas cardíacos e sofreu um infarto recentemente. Devido a essas condições, a defesa solicitou que Junkes pudesse cumprir "prisão domiciliar humanitária", alegando um tratamento mais adequado.

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou prisão domiciliar para Jaime Junkes , condenado por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro por sofrer de câncer de próstata. A decisão foi anunciada nessa sexta-feira, 28.

Inicialmente, Moraes havia negado o pedido da defesa no dia 21 de março, mas autorizou saídas temporárias da penitenciária para que ele pudesse realizar tratamento médico. Moraes voltou atrás nessa sexta-feira, mas determinou algumas restrições:

uso de tornozeleira eletrônica;

não usar redes sociais;

não se comunicar com os demais envolvidos no 8/1;

não conceder entrevistas a veículos de imprensa sem autorização do STF;

proibição de visitas, salvo advogados, pais, irmãos e netos,além de outras pessoas, desde que

previamente autorizadas pelo STF.

O condenado precisará solicitar autorização prévia para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência. Junkes deverá comunicar ao tribunal, com 48 de antecedência, eventuais movimentações.

Prisão

No 8 de janeiro, Junkes invadiu o Palácio do Planalto. Ele foi preso em flagrante no local pela Polícia Militar e, posteriormente, condenado a 12 anos e seis meses de prisão. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ele integrou o núcleo de executores materiais da tentativa de golpe. Ele foi condenado pelos crimes de:



abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

deterioração de patrimônio tombado; e

associação criminosa armada.

Prisão domiciliar para Débora dos Santos

Outra prisão dos condenados do 8 de janeiro também foi convertida para domiciliar nessa sexta-feira, 28. Débora Rodrigues dos Santos está presa preventivamente desde março de 2023.A decisão de Alexandre de Moraes, relator do caso, atende pedido da defesa.