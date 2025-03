'Voltamos a ser campeões', diz Lula em vídeo ao celebrar título do Corinthians

"Vai Corinthians! Finalmente posso dizer para a torcida: 'é nóis'. 'É nóis' que somos campeões paulistas agora. Felicidade para o Corinthians e para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, finalmente voltamos a ser campeões", disse o presidente, sorridente, em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram.

O Timão foi campeão após empatar no clássico com o Palmeiras e ter vencido o jogo anterior. O título do Paulistão 2025 é o primeiro troféu da equipe em seis anos, por isso a referência do presidente sobre a longa fase de "sofrimento".

Em janeiro, Lula também mencionou o time ao postar um vídeo fazendo um Pix para a "vaquinha" da Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal pelas obras no Neo Química Arena.

A ação fez parte da nova estratégia da Secretaria de Comunicação Social (Secom), adotada nos primeiros dias em que o publicitário Sidônio Palmeira chegou para assumir a pasta, para melhorar a popularidade do presidente. O primeiro desafio foi desmentir a onda de informações falsas e distorcidas sobre uma possível taxação do Pix.

Lula está cumprindo agenda na Ásia, onde também esteve em visita ao Japão - no país, foi apresentado pela imprensa japonesa como "líder do Sul Global". No território japonês, Lula participou de reuniões com o imperador Naruhito e com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, para celebrar a assinatura de acordos bilaterais.