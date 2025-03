O POVO News: STF arquiva investigação contra bolsonaro por fraude em cartão de vacina

Advogado discute o aceite de Moraes ao pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de arquivar a investigação da fraude no cartão de vacinas.

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 554ª edição na noite desta sexta-feira, 27. A programação repercute a decisão do STF de arquivar investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por fraude em cartão de vacina.

Sobre o caso, a programação conta com Emetério Neto, advogado e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). O advogado discute o aceite de Moraes ao pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de arquivar a investigação da fraude no cartão de vacinas.