O POVO News: Bolsonaro réu no STF: investigadores mapeiam possíveis rotas de fuga + notícias

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 28, repercute a medida da Polícia Federal (PF) em traçar cenários para uma possível fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF), junto com outras sete pessoas, todas suspeitas de participação em plano de teor golpista em 2022.

Junto da PF, ministros do STF têm pensado nos bastidores em possíveis estratégias que o ex-presidente pode, eventualmente, usar para escapar caso seja decretada a sua prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente já disse que não deixará o país.