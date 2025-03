Líder do PT aciona PGR contra deputado do Novo que se referiu ao STF como 'organização mafiosa'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), encaminhou uma representação criminal contra o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) na Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta sexta-feira, 28, por "discurso de ódio" contra autoridades do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na peça, Lindbergh reproduz o discurso proferido por Van Hattem na tribuna do plenário da Câmara na quinta-feira, 27, em que diz que "o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso" e que "a organização que hoje está no STF é mafiosa". O parlamentar se referia ao julgamento da Primeira Turma do Supremo que decidiu receber a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.