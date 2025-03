Flávio Dino e Alexandre de Moraes assistem ao título do Corinthians juntos em SP

Os ministros do STF acompanharam a partida de um dos camarotes da Neo Química Arena. A presença dos magistrados foi registrada por um vídeo publicado no perfil no Instagram do produtor de funk Rodrigo Oliveira, conhecido como "Rodrigo GR6".

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam na noite desta quinta-feira, 27, o empate entre Corinthians e Palmeiras que garantiu ao alvinegro a conquista do Campeonato Paulista de 2025.

Moraes é corintiano e Dino, botafoguense. Em setembro de 2024, durante o julgamento de um recurso apresentado pelo Corinthians ao STF, Moraes e Dino fizeram piada sobre a situação financeira do clube. O time do Parque São Jorge questionou a Corte sobre a aplicação de uma dívida por contribuição previdenciária.

Nesta semana, na terça-feira, 25, e na quarta-feira, 26, os dois participaram do julgamento na Primeira Turma do STF que aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete por tentativa de golpe de Estado.

Moraes foi um dos doadores da "vaquinha" organizada por torcedores do Corinthians que pretende quitar a dívida do clube relativa à construção do estádio em Itaquera. O valor doado pelo ministro não foi informado pela assessoria do STF.

Campeão

O Corinthians venceu o Paulistão de 2025 ao segurar um empate em 0 a 0 contra o Palmeiras. O alvinegro havia ganhado a primeira partida da final por 1 a 0. O jogo contou com atuação destacada do goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga aos 28 minutos do segundo tempo.