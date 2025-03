Em meio à disputa da anistia, Kassab prepara pedido para arquivar ação de propina da J&F

A defesa de Gilberto Kassab, secretário de Governo de São Paulo e presidente do PSD, aguarda a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) do inquérito em que ele foi investigado e absolvido da acusação de propinas da JBS. É necessário esperar a autuação do processo para pedir seu arquivamento também no STF. Enquanto os autos não forem recebidos no tribunal, não é possível peticionar no processo. O caso foi encerrado na Justiça Eleitoral, mas o ministro Alexandre de Moraes puxou a investigação de volta ao seu gabinete.

O advogado Thiago Fernandes Boverio, que representa Kassab no processo, ainda não despachou com Moraes. O julgamento sobre o recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete acusados do "núcleo crucial" do plano de golpe sobrecarregou o ministro nesta semana.