O POVO News: Bolsonaro vira réu no STF por tentativa de golpe: veja reações e impactos

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 27, repercute a decisão, por unanimidade, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete nomes sob a acusação de participação em uma suposta trama golpista após as eleições de 2022.

A decisão coube à 1ª Turma da Corte, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.