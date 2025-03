Lula emite nota de pesar pela morte de Fuad Noman, prefeito de BH

"Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira", escreveu o presidente, em referência ao apoio mútuo de ambos durante as duas últimas eleições.

Em uma virada histórica, Noman (PSD) ganhou as eleições na capital mineira no segundo turno, no ano passado, derrotando Bruno Engler (PL). Já Lula saiu vitorioso no embate contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pouco mais de dois anos.