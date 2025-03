Alckmin diz que Lula recupera o SUS e cita 'negacionismo' durante a pandemia da covid

"É o Lula recuperando o SUS. O negacionismo e o descaso com a vida fizeram infelizmente o Brasil perder na covid mais de 700 mil pessoas", disse Alckmin na manhã desta quinta-feira, 27.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no setor de saúde e discursou contra o negacionismo durante cerimônia de entrega de ambulâncias, em Brasília. Lula está em viagem ao exterior.

A cerimônia entregou 156 Ambulâncias - Unidade de Suporte Básico - USB, para Expansão e Ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192). O evento foi realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.