PGR descreveu satisfatoriamente fatos típicos e ilícitos, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 26, que a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados por golpe de Estado apresentou requisitos para a abertura de uma ação penal. Segundo Moraes, a peça "descreveu satisfatoriamente fatos típicos e ilícitos" imputados aos denunciados, "dando aos acusados amplo conhecimento dos motivos pelo que foram acusados". "A denúncia da PGR apresentou todos os requisitos para a ação penal", afirmou.

O ministro deu início à leitura de seu voto em julgamento que pode tornar Bolsonaro e seus aliados réus, realizado nesta quarta-feira, 26, no STF. Segundo Moraes, neste momento, a análise da denúncia deve revelar o fatos imputados "com todas as circunstâncias". "Será analisado se a denúncia traz a exposição dos fatos, qualificação dos acusados, descrição dos crimes", explicou o ministro sobre o julgamento.