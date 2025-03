Moraes: há indícios para aceitar denúncia contra Jair Bolsonaro

Alexandre de Moraes disse haver indícios para receber denúncia contra Bolsonaro no inquérito do golpe: "Em 2021, começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro".

Por exemplo, Moraes ressaltou a atuação do governo Bolsonaro, utilizando-se da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para investigar as urnas eletrônicas e questionar a idoneidade delas e dos pleitos. Lembrou que esta não é a função do órgão.

O ministro disse não ser normal que o presidente, após acabar de perder uma eleição, reúna-se com chefes militares para discutir minuta de golpe, apontando relatos do controle de entrada do Palácio da Alvorada em 07/12/2022, além de depoimentos outros, como o do também acusado Mauro Cid, utilizados na denúncia apresentada pela PGR.

Sobre a minuta do golpe, apreendida na casa do denunciado Anderson Torres e também no celular de outros acusados, Moraes disse não haver dúvida do envolvimento de Bolsonaro.