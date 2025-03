Álvaro Damião, repórter esportivo, assume Prefeitura de Belo Horizonte após morte de Fuad

O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil), 54, passa a comandar definitivamente a Prefeitura de Belo Horizonte após a morte nesta quarta-feira, 26, do antigo ocupante do posto, Fuad Noman (PSD), em decorrência de sequelas de um câncer no sistema linfático. Fuad sofreu uma parada cardiorrespiratória após 82 dias internado e não resistiu. A situação política da capital mineira repete a de São Paulo quatro anos depois. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), assumiu o cargo em 2021 após Bruno Covas também morrer em decorrência de um câncer.

Damião, que atuava como prefeito interino desde o início de janeiro devido à internação de Fuad, é aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). O senador mantêm influência no União Brasil em Minas Gerais e foi o responsável por articular tanto a aliança com o partido, quanto a indicação de Damião como vice de Fuad.