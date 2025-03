Nunes critica pena de 14 anos para cabeleireira e diz que irá a ato pró-anistia com Bolsonaro

Nunes criticou o voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhado por Flávio Dino, para condenar a cabeleireira Debora Rodrigues a pena de 14 anos de prisão. Ela foi flagrada pichando "perdeu, mané" na estátua A Justiça , que fica na Praça dos Três Poderes e é o símbolo do Poder Judiciário brasileiro. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista de Luiz Fux.

"Eu vou participar (do ato). Eu estou com o meu coração machucado de ver a situação da cabeleireira (com voto por) 14 anos de prisão. A gente tem que respeitar as decisões judiciais, mas é importante que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. Não tem sentido traficantes, pessoas perigosíssimas, terem penas tão reduzidas, estarem soltas, e a gente ter uma cabeleireira, que evidentemente errou por pintar ali uma estátua, por usar essa ferramenta perigosíssima, que é o batom, mas não pode ser colocado uma pena tão grave assim", afirmou o prefeito paulistano.

Nunes afirmou ainda que agentes públicos devem orientar e conversar sobre atos que possam comprometer a segurança jurídica do País. "Eu estou muito impactado negativamente com o voto de ministros em colocar 14 anos de prisão para uma pessoa, mãe de dois filhos. Então, com todo o respeito e a manifestação, a mobilização, desde que ela seja feita de forma ordeira, é algo legítimo de qualquer cidadão poder praticar. Então, eu acho que a gente precisa ter um alerta com relação a isso", afirmou o chefe do Poder Executivo de São Paulo.

Nas eleições do ano passado, em que derrotou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, Nunes contou com apoio da ala bolsonarista de São Paulo. No acordo político, aceitou a indicação do Coronel Mello Araújo como vice, nome apontado por Jair Bolsonaro (PL).

Nunes aproveitou para alfinetar o desafeto Boulos. "Se a gente fizer uma comparação com outros atos, o Guilherme Boulos invadiu o Ministério da Fazenda, o Guilherme Boulos, junto com a sua tropa, depredou a Fiesp. Pegou quantos dias de prisão? Nenhum dia. Não teve nem que dar uma cesta básica", afirmou. Nunes ressaltou ainda não defender o ato da cabeleireira. Segundo ele, a ação da manifestante foi errada, mas a pena de 14 anos não é "razoável".