Ministro Nunes Marques pede vistas e julgamento de Carla Zambelli é suspenso

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vistas e suspendeu o julgamento sobre o processo contra a deputada federal Carla Zambelli (PL) que ocorre nesta segunda-feira, 24, no plenário virtual.

Nesse domingo, 23, o ministro Flávio Dino votou pela condenação da parlamentar, seguindo a decisão do relator do processo, Gilmar Mendes. Com o voto, o placar pela condenação da parlamentar soma quatro a favor e nenhum contra, somando os as decisões dos ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.