Ao lado de Doria, Nunes não descarta deixar a Prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo

"Eu sou católico praticante. Não é casamento", respondeu Nunes em coletiva de imprensa ao ser questionado se promete aos eleitores não renunciar para disputar o governo estadual. "A minha intenção é de ficar os quatro anos como prefeito. As coisas acabam mudando ", acrescentou ele, sem garantir a permanência no cargo.

Em evento com o ex-governador João Doria (sem partido), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que cumprirá os quatro anos de mandato. Minutos depois, porém, recuou da própria declaração, dizendo que eleição não é "casamento" e que "as coisas acabam mudando".

No evento, o prefeito atacou "alguns personagens" do Ministério Público, que, segundo ele, seriam "figurinhas carimbadas" dedicadas a "atrasar a cidade, o Estado e a vida das pessoas". Ele mencionou nominalmente o promotor Ricardo Manuel Castro, a quem chamou de "atraso" e "idiota".

"Ele fica o tempo inteiro, 24 horas, gastando energia para as coisas não avançarem", afirmou Nunes, destacando que sua crítica não é à instituição, mas a alguns promotores. "Infelizmente, temos alguns personagens que estão lá para utilizar do seu cargo para fazer perseguição política. Ele é aliado ao PSOL e ele fica infernizando. Infernizou a vida do Bruno Covas, do João Doria, a minha vida. E isso ele acha que está tendo alguma vantagem. Não, ele está atrapalhando a cidade. Ele e outros promotores."

Mais tarde, em coletiva de imprensa, o emedebista voltou a atacar o promotor, chamando-o de "idiota" que "passa o tempo inteiro perturbando as pessoas e criando situações para defender sua questão ideológica".