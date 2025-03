O POVO News: Moraes vota para condenar mulher que pichou estátua; STF vota condenação de Zambelli

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 549ª edição na noite desta sexta-feira, 21. A programação repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de condenar Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase "Perdeu, mané" na estátua "A Justiça", durante o ataque à Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro.

O POVO News também repercute o julgamento da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, votaram nesta sexta-feira, 21, pela condenação de Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Ela responde ao processo por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022.