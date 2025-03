O POVO News: Caso Eduardo Bolsonaro: deputados dos EUA pedem que Trump puna Moraes; reações

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 21, repercute o caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que entregou à Câmara nessa quinta-feira, 20, um pedido de licença formal. O parlamentar solicitou 122 dias de afastamento. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos onde diz que pretende atuar para combater as ameaças à liberdade de expressão no Brasil.

Em meio a estadia do parlamentar nos EUA, os deputados republicanos Rich McCormick e María Elvira Salazar enviaram uma carta ao presidente Donald Trump em que pedem que o governo americano puna o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com sanções como a proibição de visto e o bloqueio de bens.