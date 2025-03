Gleisi defende frente ampla em 2026 maior que 2022: Temos que qualificar construção de alianças

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu que seja construída uma frente ampla para as eleições de 2026 maior do que aconteceu no pleito de 2022. Em meio às incertezas sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem, Gleisi enfatizou que o petista terá disposição para ser candidato.

"Não estou discutindo 2026, minha relação com os partidos e lideranças, principalmente no Congresso Nacional, é para a governabilidade do presidente Lula. Claro que a qualidade da convivência que nós estabelecermos, a forma e as relações políticas que nós tivermos vão ser importantes para a criação de uma aliança para 2026", afirmou a ministra em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira, 21.