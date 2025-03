Tarcísio foi a ato de Bolsonaro no Rio utilizando avião do Governo de São Paulo

O governador de São Paulo marcou presença em ato de Bolsonaro em defesa do PL da Anistia / Crédito: Reprodução/X Tarcísio de Freitas

Participante do ato bolsonarista do último domingo,16, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), utilizou aeronave oficial do governo do estado para viajar ao Rio de Janeiro. O modelo da aeronave é Beech King Air, com prefixo PR-ESP, que tem registro da Polícia Militar de São Paulo.



Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo, Tarcísio deixou o aeroporto Campo de Marte no sábado, 15, às 18h09min, e desembarcou em Jacarepaguá às 19h07min, se hospedando no mesmo hotel de Jair Bolsonaro.



Segundo a Folha de S.Paulo, o governador disse que "a segurança institucional do governador, incluindo todos os seus deslocamentos e os meios pelos quais serão realizados, é de responsabilidade da Casa Militar, conforme estabelece o Decreto nº 48.526".

Após participar do ato, Tarcísio deixou o Rio às 16h25min e desembarcou em São Paulo às 17h33min.

De acordo com a nota do Palácio dos Bandeirantes, os deslocamentos do governador devem obedecer os mesmos protocolos de “segurança”, mesmo sendo ligados diretamente ou não a eventos oficiais.



Na Alesp, os deputados Emídio de Souza (PT) e Guilherme Cortez (Psol) protocolaram um requerimento de informações para saber qual o meio de locomoção utilizado pelo governador e os gastos com a viagem.

O discurso de Tarcísio

Em Copacabana, Tarcísio fez um discurso áspero e considerado radical pelos integrantes do Judiciário. Nas falas, o governador acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar “inocentes”, se referindo às condenações pelos ataques terroristas de 8 de janeiro de 2023.

Segundo juízes do Supremo, a beligerância já é considerada uma das marcas registradas de Jair Bolsonaro, entretanto, o comportamento de Tarcísio surpreendeu os magistrados.