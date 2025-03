Servidores "fantasmas" de Iracema deverão devolver mais de R$ 150 mil aos cofres públicos

O Acordo de Não Persecução Cível tem por finalidade evitar a judicialização do caso, tornando a reparação do dano eventualmente causado aos recursos financeiros públicos mais efetiva / Crédito: Divulgação

Dois servidores “fantasmas” de Iracema, distante 283 km de Fortaleza, deverão devolver mais de R$ 150 mil aos cofres públicos do Município, após Acordos de Não Persecução Cível (ANPC) firmados com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Valderi Maia e Marcio Holanda ocupavam cargos comissionados e recebiam remuneração, mas não exerciam as atividades, eles foram acusados de cometer ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo informações contidas no site da Prefeitura Municipal de Iracema, Valderi Maia era coordenador de fomento agrícola e pecuária e recebia o salário líquido de R$ 2.140,57. Marcio Holanda era coordenador de desenvolvimento da pesca, com salário líquido de R$ 3.176,29.