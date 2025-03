Ministro do PT crê em presença cearense na direção do partido

Ministro do Trabalho e Emprego no Governo Lula, ele não descartou que José Guimarães seja candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores

Em visita ao Ceará, nesta quinta-feira, 20, o ministro do Trabalho e Emprego no Governo Lula, Luiz Marinho (PT), garantiu que haverá espaço para a militância do Ceará na direção do Partido dos Trabalhadores, que definirá o nome do futuro presidente.

O partido realizará nova eleição em 6 de julho. Com a saída de Gleisi Hoffmann, que assumiu o cargo de ministra-chefe da Secretária de Relações Institucionais da presidência da República, Humberto Costa (PT-PE) assumiu como presidente interino da sigla.