Jair Renan Bolsonaro chora na Câmara ao discursar sobre permanência de Eduardo nos EUA

Na sessão de terça-feira, 18, o vereador Eduardo Zanatta (PT) disse que a licença do deputado teria sido motivada pelo medo de ser preso.

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) chorou na tribuna da Câmara Municipal de Balneário Camboriú nesta quarta-feira, 19, ao defender o meio-irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O discurso ocorreu após colegas na Casa terem comentado o anúncio do pedido de licença de Eduardo da Câmara para morar nos Estados Unidos.

Na tribuna, Jair Renan pediu respeito com sua família. "Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque a família. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar. O que aconteceu ontem (terça) foi algo mesquinho e de baixo calão", disse.

Ele também citou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e disse ter sido difícil vê-lo chorando pela decisão de Eduardo de não retornar ao Brasil.

"Foi duro ver o discurso dele na timeline. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu, que sou irmão, já senti bastante, mas meu pai, o que ele sentiu muitos aqui sabem. Muitos aqui são pais", afirmou.

Um trecho do discurso do filho "04" de Bolsonaro foi compartilhado por ele mesmo em seu perfil do Instagram.