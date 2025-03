STF marca para 29 e 30 de abril o julgamento do 'núcleo 2' do plano golpista

A Primeira Turma vai julgar a denúncia contra o núcleo 1 na próxima semana, nos dias 25 e 26 de março. Também já foi agendada a data do julgamento do núcleo 3, composto predominantemente por militares, para o dia 8 de abril.

De acordo com a denúncia da PGR, os acusados do núcleo 2 foram responsáveis por gerenciar o plano do golpe elaborado pela organização criminosa (que compõe o núcleo 1, supostamente liderado por Bolsonaro). Já o núcleo 3, segundo a PGR, promoveu "ações táticas para convencer e pressionar o Alto Comando do Exército a ultimar o golpe".