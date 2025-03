O POVO News: Ato de Bolsonaro: governo do RJ é acusado de mandar inflar números: veja reações

Ato de Bolsonaro: governo do RJ é acusado de mandar inflar números / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 18, repercute a suspeita de o governo do Rio de Janeiro (RJ) ter inflado números em relação a ato pró-anistia comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no domingo, 16, em Copacabana. A Polícia Militar do RJ (PMERJ) chegou divulgar uma estimativa de 400 mil pessoas no comício em favor da anistia para Bolsonaro e envolvidos no 8 de janeiro, quando bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Os números da PM do Rio, no entanto, são distantes de outras estimativas de público, com a apontada pelo Datafolha, que divulgou a participação de cerca de 30 mil pessoas. O cálculo foi realizado com base em imagens aéreas tiradas às 11h10min, mais de uma hora depois de iniciar o evento, durante discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).