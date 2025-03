Lindbergh: PT deverá 'agir' caso Eduardo Bolsonaro tente interferir em comissão da Câmara

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou nesta terça-feira, 18, que a sigla deverá "agir" caso o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) fique "tentando interferir nos trabalhos" da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que vai se licenciar do cargo para "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos".

Agora, Lindbergh comemorou que, com a licença, o deputado do PL não vai assumir o colegiado. "Uma vitória de quem defende a democracia. Eduardo estava usando seu mandato para conspirar contra o STF, a Justiça e os interesses nacionais. Não poderia fazer isso em uma Comissão do parlamento brasileiro", afirmou.

Lindbergh já havia manifestado oposição à nomeação de Eduardo para a comissão. O petista chegou a dizer que o partido só aceitaria o parlamentar no comando da comissão se estivesse em seu passaporte.

No último mês, o petista pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte do deputado e uma investigação sobre possíveis crimes cometidos por ele. A medida veio após Eduardo articular com integrantes do governo dos Estados Unidos um projeto para impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no país.