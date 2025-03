O POVO News: Ato de Bolsonaro; Kassab e o PL da Anistia; Pacheco recusa convite de Lula

Em discurso, Bolsonaro afirmou que “jamais poderia imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora”, referenciando as pessoas que fugiram do país após serem condenadas pelos atos do 8 de janeiro.

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 546ª edição na noite desta segunda-feira, 17. A programação repercute a manifestação pró-anistia encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Copacabana, Rio de Janeiro.

Outro tema que será comentado no O POVO News é a reunião entre o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), onde Pacheco descartou participação em cargos do governo nacional.

"Eu, inclusive, há poucos dias tinha um velho problema e resolvi com o Kassab, em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo", afirmou o ex-presidente.

O programa repercute também o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab , para aprovação da PL da Anistia, projeto de lei que propõe anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Durante ato pró-anistia, Bolsonaro afirmou ter o apoio de Gilberto Kassab em relação ao assunto.

A programação do O POVO News desta segunda-feira, 17, inclui também entrevista com o professor João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador que irá discutir os atos pró-anistia deste domingo. O professor Vladmir Feijó, Professor de Direito Internacional também será entrevistado e falará sobre o embate entre Donald Trump e o grupo rebelde Houthis, no Iêmen, assim como o uso da Lei dos Inimigos Estrangeiros, do século 18, para deportações.

