Manifestantes se reúnem na Praça Portugal pelo direito de se manifestar

Manifestantes pela a anistia aos presos no ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na tarde deste domingo, 16, na Praça Portugal, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Por volta das 16h20min, o Hino Nacional foi tocado. Políticos cearenses compareceram ao ato, como o senador Eduardo Girão (Novo), a deputada estadual Dra. Silvana (PL) e o vereador Jorge Pinheiro (PSDB). O evento durou cerca de 40 minutos.

Os manifestantes entoaram gritos de “Fora Lula” e “Anistia Já” durante o discurso do vereador, que convocou os presentes para rezar a oração do Pai Nosso ao final de sua fala. Vereador Jorge Pinheiro (PSDB) em manifestação pedindo anistia e Fora Lula. Crédito: AURÉLIO ALVES "O que a gente clamou hoje aqui é que nós pudéssemos nos manifestar novamente, o povo pudesse vir às ruas novamente para se manifestar e dar aquele grito de liberdade", declara Jorge Pinheiro.

Presente na manifestação, Eduardo Girão defendeu os participantes do 8 de janeiro e afirmou que existe “alinhamento vergonhoso entre o governo Lula e alguns ministros do STF”. “O foco aqui da nossa manifestação é a anistia do 8 de janeiro, é o impeachment de (Alexandre de) Moraes, o impeachment do Lula, então o nosso objetivo aqui não é planejamento político em termos de discurso eleitoral”, destaca Girão.

