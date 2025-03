O POVO News: Lula faz fala machista sobre Gleisi: veja reações; Bolsonaro e Valdemar juntos

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 13, repercute a fala machista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a nova ministra da Secretaria de Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann.

Nessa quarta-feira, Lula disse que “para melhorar a relação com o Congresso”, estava escalando “uma mulher bonita” para a articulação política. A fala foi dirigida aos presidentes de Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre.