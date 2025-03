Padre Kelmon diz que espera Bolsonaro decidir qual cargo ele deve disputar na eleição de 2026

Padre Kelmon em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri / Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

Personagem de memes que marcaram a eleição presidencial de 2022, Padre Kelmon (PL) disse nessa segunda-feira, 10, esperar o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser o candidato a algum cargo nas eleições de 2026. O ex-chefe do executivo federal se encontra inelegível e não está apto a concorrer. Segundo o religioso, o partido de ambos, o PL, ainda vai decidir qual cargo ele deve disputar na próxima eleição. “Eu pretendo e estou disponível para o PL, o partido decidirá. Tive conversando com o presidente Bolsonaro, e ele me disse: 'Padre nós precisamos do senhor disputando as eleições de 2026, o senhor não pode ficar fora da política. Nos dá um tempinho e nós vamos decidir qual é a sua função, o que o senhor vai disputar, se será para o Senado ou deputado federal'", alegou.

As declarações de Kelmon foram em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, ao apresentador Luciano Cesário. O ex-candidato esteve em Juazeiro do Norte nessa segunda. Hoje no mesmo partido do ex-presidente, Kelmon disse que Bolsonaro será candidato a presidente, e que não tem interesse em dobradinha com ele.

“Ele (Bolsonaro) vai ser candidato, a gente acredita muito na elegibilidade do presidente Bolsonaro, porque assim como esse STF (Supremo Tribunal Federal), esse TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que descondenou um condenado, esse mesmo pode torná-lo elegível novamente. Nós percebemos que essas pessoas (ministros do STF) são movidos às circunstâncias do momento, então na hora que a corda apertar no pescoço dessas pessoas, então elas vão fazer uma nova leitura da situação política atual”, disse ele ao apresentador. Para Kelmon, as acusações sobre a candidatura atuar como linha auxiliar da candidatura dele em 2022 de Bolsonaro, isso é “narrativa da esquerda, porque não há o que dizer”. “Se eu estava com uma dobradinha com o Bolsonaro, eles todos estavam com uma dobradinha com o PT. Todos, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Thronicke, e aquele professor (Luiz Felipe D’avila - Novo), todos eles são mais do mesmo. Por isso eu sai em defesa do Bolsonaro, que estava sendo atacado por quatro candidatos de esquerda que tinham o único objetivo, confrontar e atacar o (ex-)presidente”, destacou.

Questionado sobre por que foi o escolhido pelo Partido Trabalhista Brasileiro para substituir Roberto Jefferson na eleição presidencial, Kelmon disse não saber o motivo. “Não sei, só sei que o Roberto Jefferson, nós éramos amigos, e eu trabalhava nos bastidores do partido. Minha função era apenas cuidar da juventude, orientar espiritualmente o Roberto (Jerfferson) e ajudar na reconstrução do estatuto do partido, que o partido passava por uma mudança interna”, respondeu Kelmon. Segundo ele, tratava-se de mudança ideológica. O PTB surgiu em 1979, como uma legenda de centro-esquerda. Tornou-se uma sigla do chamado centrão e. após a aproximação com o bolsonarismo, Roberto Jefferson queria que o partido se tornasse conservador. Depois de não atingir a cláusula de barreira na eleição de 2022, o PTB se fundiu com o Patriota, dando origem ao Partido Renovação Democrática (PRD). Kelmon explicou que Jeffeson articulou a candidatura presidencial e escolheu o candidato a vice, o Pastor Luiz Cláudio Gamonal. Segundo o padre, a ideia era o partido ter uma chapa formada por religiosos.

Nessa segunda-feira, Kelmon se reuniu com apoiadores, e na terça-feira, 11, participa da roda de conversa “Fórum do Brasil no Cariri”. O ex-candidato disse que o “fórum do Brasil” foi criado em 29 de junho de 2023 por deputados, senadores e religiosos no Congresso Nacional. “O objetivo é poder ajudar a sociedade, o povo brasileira a participar das decisões políticas, a fazer política. Nós sabemos que existe um ditado popular que o poder emana do povo, mas o povo precisa de fato entender a sua força política e poder a partir daí tomar decisões que possam ajudar a sí e a sociedade”, destacou durante a entrevista. Passagem pelo PRTB Antes de se filiar ao PL de Jair Bolsonaro, Kelmon passou pelo PRTB, com o objetivo de ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Entretanto, a candidatura foi negada pela legenda, que preferiu lançar o ex-coah Pablo Marçal.

Respondendo sobre um possível desentendimento com Marçal e a direção da legenda, Kelmon alegou que o presidente do partido chegou a gravar vídeo para divulgar a candidatura dele. "Um mês depois, o mesmo presidente que anunciou o Padre como candidato, eu descubro isso chegando a Roraima, em uma reportagem do Globo: 'Presidente do PRTB troca o Padre Kelmon por Pablo Marçal'", contou. "A partir dali, eu tentei falar com ele e nunca ele me respondeu” diz Kelmon, chamando Leonardo Avalanche de "covarde" e "canalha'. "Mentiroso, nunca teve coragem de me enfrentar cara a cara para escutar umas verdades, que um dia ainda irei dizer, ele apenas me trocou por Marçal, não se sabe o motivo”, completou o político.