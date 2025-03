Padilha: chego à Saúde com obsessão de reduzir tempo de espera de atendimento especializado

"Chego ao ministério da saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias, vou trabalhar para buscar maior acesso e menor tempo de espera para quem precisa", afirmou.

O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que seu foco à frente da pasta será trabalhar pela redução do tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no Sistema Único de Saúde.

"Sei do cenário de negação da ciência que Nísia encontrou ao assumir o Ministério da Saúde em 2023. Como colega de governo pude ver de perto o trabalho de perto da Nísia e de sua equipe para reconstruir políticas que o Brasil tomava como garantidas, mas que foram alvos do ódio deliberado do governo anterior", declarou.

"Presidente, pode contar mais uma vez com a lealdade e dedicação integral até o último segundo que me honrar com essa missão de ser ministro da Saúde do nosso País", afirmou o ministro.

Padilha tomou posse nesta segunda-feira, 10, como novo ministro da Saúde. Ele, que já ocupou a pasta de 2011 a 2014, substitui Nísia Trindade. A Secretaria de Relações Institucionais, que era ocupada por Padilha, será comandada, a partir de agora, por Gleisi Hoffmann, que também tomou posse nesta segunda-feira. A cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, estava lotada com autoridades e convidados presentes.