O POVO News: Bolsonaro apresenta defesa ao STF; Governo zera importação de alimentos; Caso Vitória

Pacote do Governo Lula busca baixar preços de alimentos no varejo após zerar impostos em importações

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 7, repercute o envio da defesa prévia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira, 6, contra denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que o acusa de participação em trama golpista após derrota nas eleições de 2022.

Em um documento de 123 páginas, a defesa de Bolsonaro reforçou que o ex-presidente não teve participação no planejamento do golpe, além de pedir que a denúncia não seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).