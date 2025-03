Morre jornalista cearense Daniel Pearl

Morreu nesta quinta-feira, 6, o jornalista cearense Daniel Pearl Bezerra (renomeado Dirceu Bezerra de Oliveira), referência na mídia progressista, criador do Blog da Dilma, depois tornado Mídia Livre. Pearl, de 66 anos, foi vítima de infarto.

Conforme as redes sociais do jornalista, o velório começou às 11h, no cemitério Paz Eterna Aldeota, em Fortaleza, e o enterro foi às 16h, no cemitério Parque da Paz.