Ministra Anielle Franco reclama de jurados e de rebaixamento de escola na qual desfilou

Anielle, que desfilou pela escola, declarou seu orgulho em participar da homenagem a Iyá Nassô e ao Terreiro da Casa Branca, destacando que a agremiação merece apoio e solidariedade. Para a ministra, a justificativa utilizada na avaliação das notas é "inaceitável" e ignora a importância histórica e cultural do Iorubá no Brasil.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, criticou nesta sexta-feira, 7, o rebaixamento da Unidos de Padre Miguel. A escola de samba do Rio de Janeiro recebeu uma penalização após os jurados considerarem que houve "excesso de termos Iorubá" no enredo.

"O Iorubá também formou a nossa própria língua no Brasil e é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro desde 2018. Esse tipo de argumento e justificativa não são pertinentes. O carnaval é uma expressão da nossa cultura e herança africana", escreveu a ministra em uma publicação no X (antigo Twitter).