Lula: não tem porquê o Estado ter terra pública porque tem que estar na mão do povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta, 7, em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que não há motivo para o Estado ter terras. Essas áreas, afirmou ele, precisam ser distribuídas para a população produzir. O petista discursou em assentamento do movimento social em Campo do Meio (MG).

"A companheira Esther Dweck, ministra da Gestão sabe que ela precisa disponibilizar todas as terras públicas, porque não tem porquê o Estado ter terra pública. Quem é o Estado? É o povo. E a terra tem que estar na mão do povo para que ele possa produzir", disse o petista. Segundo ele, "não tem choradeira": o governo precisa cumprir as promessas que fez.