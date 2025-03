Jair Renan compartilha vídeo em que Bolsonaro chama mulheres petistas de 'feias' e 'incomíveis'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi gravado em momento em que falava a apoiadores sobre considerar mulheres que apoiam o Partido dos Trabalhadores (PT) "feias" e "incomíveis". Depois das falas misóginas, ele e os demais presentes aparecem rindo. As imagens foram gravadas na casa do ex-presidente em Angra dos Reis (RJ), onde ele passou o carnaval. Elas foram compartilhadas pelo filho mais novo de Bolsonaro, o vereador Jair Renan (PL-SC), em stories de seu perfil no Instagram, acompanhadas pela frase: "Bolsonaro sempre tem razão".

"Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: 'Nossa. Incomível'", diz o ex-presidente no vídeo. Entre os aliados presentes, estava o deputado federal Helio Lopes (PL-RJ).

Bolsonaro tem um histórico de declarações consideradas sexistas. Em 2020, Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública contra seu governo por postura 'desrespeitosa' e declarações discriminatórias do presidente e de seus ministros com relação às mulheres. A ação previa que a União realizasse o pagamento de R$ 5 milhões ao Fundo de Direitos Difusos em indenização por danos sociais e morais coletivos. Ela foi extinta em dezembro de 2021 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que acatou um recurso da União e entendeu que o Estado não poderia ser responsabilizado por manifestações extraoficiais de agentes públicos. Já em 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Bolsonaro a indenizar em R$ 35 mil a jornalista Patrícia Campos Mello. Ele foi acusado de fazer insinuações sexuais para colocar em dúvida sua atuação profissional.