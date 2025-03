Humberto Costa diz que até eleições no PT haverá trabalho de unificação no partido

O presidente nacional interino do PT, senador Humberto Costa (PE), afirmou nesta sexta-feira, 7, haverá um trabalho de unificar os integrantes do partido até as eleições para decidir seu novo líder. Ele avaliou também que há uma exigência "justa" da população sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações ocorreram nesta tarde em entrevista à CNN Brasil. O pleito para eleger o novo presidente do PT deve ocorrer em julho deste ano. "Nosso trabalho até lá vai ser buscar a unificação do Partido dos Trabalhadores, tentar construir um clima de debate interno que seja rico e, ao mesmo tempo, democrático", disse Costa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre como a legenda pode melhorar a imagem do governo Lula, o petista observou que há uma exigência da população "que nós entendemos que é justa, que nós possamos fazer ainda mais de um modo ainda melhor". "Nós vamos ter agora, nesse ano de 2025, muitas ações realizadas que vão beneficiar a vida de milhões de pessoas no Brasil", afirmou o senador, acrescentando que "isso repercutirá nos índices de popularidade do governo Lula". Costa ressaltou também que o PT apoiou "em tudo" a política do governo.