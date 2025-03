Ex-prefeito de cidade de GO que defendeu 'eliminar' Lula e Moraes vira réu no STF

"Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula. Dois homens estão acabando com o Brasil, vai virar uma guerra civil. Então, vamos arregaçar as mangas, ou é agora ou vamos virar a Venezuela ou pior que a Venezuela", diz Leite sobre a vitória de Lula nas urnas. A gravação tem cerca de 32 segundos e, na época, foi distribuída em grupos de WhatsApp com ruralistas do Estado.

O ex-prefeito de Iporá (GO) Naçoitan Leite (sem partido) se tornou réu por incitação ao crime depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta sexta-feira, 7. Em vídeo gravado em 2022, ele defendeu "eliminar" Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então presidente eleito, e o ministro Alexandre de Moraes, que disse estarem "acabando com o Brasil".

A denúncia foi aceita por unanimidade pela Primeira Turma da Corte. Alexandre de Moraes, relator, afirmou que o caso tem conexão "evidente" com pelo menos outros três processos que tramitam no Supremo. Entre eles, estão o "inquérito das fake news" e uma das ações que investiga a instigação e o incentivo aos atos do 8 de Janeiro.

Trecho da denúncia citado no voto de Moraes descreve que o ex-prefeito reconheceu ter proferido as palavras identificadas na gravação. "O discurso do denunciado usou a estratégia de incutir medo no público destinatário. A partir daí, instigou as pessoas a praticarem crime contra o presidente eleito e contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim agindo, praticou o delito de incitação ao crime", consta no documento.

Em 2022, a equipe de Naçoitan Leite afirmou ao portal UOL que a gravação não buscava estimular atos de violência. "Ele disse em um momento íntimo, num grupo de amigos, sobre tirá-los da vida política. Nada físico ou inconstitucional", disse um assessor dele na época.